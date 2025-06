Acidente deixa motorista de Tomazina ferido em Pinhalão

Um acidente de trânsito registrado na manhã do sábado (31) envolvendo um carro e um caminhão deixou um homem de 29 anos ferido na rodovia PR272 no trecho que passa pelo município de Pinhalão, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 08h00 e envolveu um automóvel Hyundai HB20 e um caminhão Mercedes Benz 1113.

Conforme os dados apurados pelos policiais, o caminhão seguia no sentido Tomazina a Pinhalão quando, na altura do km 38 se envolveu em uma colisão lateral com o veículo que seguia no sentido contrário. Com o impacto, um homem de 29 anos que dirigia o HB20 e é morador do município de Tomazina ficou ferido sendo encaminhado ao hospital de Ibaiti. Já o motorista do caminhão, que também é morador de Tomazina, não ficou ferido.

A equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.