Assembleia Legislativa homenageia agentes que promovem a inclusão no Paraná

O Legislativo paranaense celebrou na noite desta quinta-feira (29) nomes que fazem a diferença na promoção de respeito, dignidade e oportunidades para pessoas neurodivergentes no Paraná. Mais de 90 pessoas foram homenageadas na sessão solene "Agentes de Mudança: Celebrando o Compromisso com a Inclusão", proposta pelo deputado Alisson Wandscheer (SD).

“É uma noite especial, carregada de significado. Uma noite para celebrar aqueles que fazem a diferença, que acreditam na inclusão como valor inegociável e que, com suas ações, transformam vidas e constroem pontes por onde antes só existiam muros”, ressaltou o parlamentar.

Dentre os condecorados estão profissionais da educação, da saúde, especialistas, advogados, policiais, gestores, empresas, entidades, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), igrejas e voluntários. A neurocientista Mara Lúcia Cordeiro, diretora de Relações Institucionais de Pesquisa e Reconhecimento do Pequeno Príncipe; e Valter Ribeiro da Silva, tenente-coronel da Polícia Militar do Paraná, se manifestaram representando os homenageados.

“Essa sessão significa reconhecimento pelo trabalho que a gente faz, uma causa que ajuda neurodivergentes e crianças com deficiência. Mostra para todos os políticos como eles podem fazer mais para contribuir com os neurodivergentes e suas famílias”, destacou Lúcia Cordeiro.

O núcleo em que ela atua, que já atendeu mais de 1500 crianças, conduz projetos que avançam no entendimento das causas do autismo e do Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Também investigam as relações das condições com aspectos genéticos e ambientais.

O coronel Ribeiro da Silva destacou na sessão solene o trabalho pioneiro da PMPR na criação de protocolos específicos para o atendimento de pessoas com autismo, lançado em 2022. “Por ser pai de um jovem autista, hoje com 14 anos, fui chamado pelo comando para trabalharmos na abordagem desse público. Até então não tínhamos”, destacou. O código é aplicado, por exemplo, no trato com crianças autistas que estavam desaparecidas ou que convivem em ambientes de violência doméstica.

O Major Murilo Cinque, que participou da cerimônia representando o Comando Regional do Corpo de Bombeiros do Paraná, destacou a criação do “Manual de Atendimento a Emergência a Pessoas no Espectro Autista”, que ele escreveu. O trabalho foi enriquecido pela sua experiência como autista e pai atípico.

A secretária Municipal de Inclusão de Paranaguá, Isabelle Dias, destacou os desafios que enfrentou como pessoa surda e muda, como perseguições e dificuldade de se integrar na sociedade. “Quem iria imaginar, mas o deputado Alisson me escolheu para essa menção honrosa. É um momento muito importante para mim”, afirmou, emocionada.

Também compuseram a mesa a diretora geral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Solange Maria Vieira; Felipe Machado, prefeito de Mandirituba; Juliano Martins, superintendente de Cidadania de São José dos Pinhais; Quelen Silveira Coden, representando a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família; e o vereador Augusto Semprebon, de Ibiporã.

Desafios

O parlamentar aproveitou a ocasião para tratar da realidade de pessoas que convivem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Brasil. Cerca de 2,4 milhões de brasileiros receberam o diagnóstico da condição, valor que corresponde a 1 a cada 38 pessoas (1,2% da população), de acordo com o Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme o mesmo levantamento, o país conta com 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% dos brasileiros acima de 2 anos. Dentre os dilemas que atravessam essa população está o analfabetismo: a taxa é quatro vezes maior do que na população sem deficiência.

“Esse número revela barreiras que dificultam o acesso à educação formal e ao aprendizado, uma ponta do iceberg entre todos os desafios que estas pessoas com deficiência enfrentam ao longo de suas vidas”, denunciou o parlamentar, líder do Bloco Parlamentar da Neurodiversidade da Assembleia Legislativa do Paraná.

“Nos mostram que o autismo, a dislexia, o TDAH e a deficiência não podem ser tratados como exceção. Estão em nossas escolas, em nossas empresas, em nossas comunidades. Fazem parte da diversidade humana, que precisa ser compreendida e atendida por políticas públicas, sistemas educacionais e de saúde, e pela sociedade”, frisou.

O parlamentar relembrou a aprovação do Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista do Paraná, realizada pelo Parlamento em 2024. “Agora enfrentamos o desafio de implementá-lo com compromisso e responsabilidade. Uma lei só se torna verdadeiramente transformadora quando sai do papel e se concretiza em políticas públicas eficazes”, destacou.