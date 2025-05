Presidente Alexandre Curi faz homenagem para professora Maria Lúcia na Assembleia Legislativa

Presidente do Instituto para Otimização da Aprendizagem (Inodap), a professora Maria Lúcia Prado Sabatella, recebeu menção honrosa da Assembleia Legislativa por seu trabalho nas áreas da Inteligência Humana, Superdotação e Talento. A homenagem, entregue no Salão Nobre da Casa de Leis, foi proposta pelo presidente do Legislativo, deputado Alexandre Curi (PSD).

“É uma merecida homenagem pelo excelente serviço prestado da inclusão na educação, às crianças superdotadas e pelo trabalho que ela faz há mais de 20 anos através do Instituto no desenvolvimento, no aperfeiçoamento, na qualificação e na inclusão dessas crianças”, disse o presidente.

“A homenagem também se estende a todos do Inodap pelos excelentes serviços prestados à educação do nosso Estado, e, em especial, às crianças superdotadas”, complementou Curi.

Emocionada com o reconhecimento, Maria Lúcia, falou de sua trajetória e dificuldades. “Trabalhar com uma área que é totalmente diferente, árdua, onde há muitos desafios e dificuldade das pessoas de entenderem essa diversidade é algo desaviador e ser reconhecida por esse trabalho é motivo de muita alegria”. Para ela, a menção também é um agradecimento pela atuação do instituto que este ano completa 25 anos.

“É um fechamento de uma etapa de muito trabalho, de muita coisa feita e vencida”, afirmou ela que é mãe de três filhos superdotados e vivenciou as dificuldades que muitas crianças enfrentavam. “Eu não posso lidar com a educação se eu tiver negligenciando alguma coisa, não enxergar essa necessidade não era possível e foi aí que eu comecei a estudar, a pesquisar e me aprofundar no assunto”, explicou.

Perfil

Maria Lúcia Prado Sabatella é profissional da educação, consultora e pesquisadora, especializada nas áreas de Inteligência Humana, Saltas Habilidades/Superdotação e Talento. Ela é mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e graduada em Música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap). Além disso, é delegada do Brasil no World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC – Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas) desde 1997 e membro da National Association for Gifted Children (NAGC – Associação Nacional para Crianças Superdotadas) dos EUA.

Sabatella é sócia-fundadora do Conselho Brasileiro para Superdotação (ConBraSD), fundadora e presidente do Instituto para Otimização da Aprendizagem (Inodap), que é considerado referência entre as instituições brasileiras pelo seu trabalho pioneiro na descoberta de talentos, avaliação do potencial intelectual de crianças, jovens e adultos superdotados, acompanhamento e orientação escolar, familiar e capacitação de profissionais. O Inodap é uma instituição sem fins lucrativos que desenvolve ações e serviços nas áreas de pesquisa, cultura, educação e ciência, bem como nas questões da educação inclusiva, com enfoque nas Altas Habilidades/ Superdotação.

Atua como professora em cursos de pós-graduação voltados para a formação e a capacitação de profissionais e tem vários artigos e capítulos de livros publicados no Brasil e no exterior. Também é reconhecida internacionalmente nas pesquisas sobre inteligência, talento e superdotação.