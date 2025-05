Projeto de criação de acostamentos em rodovias do Paraná avança na Assembleia Legislativa

POLÍTICA PARANAENSE Há 9 horas Assembleia Legislativa do Paraná cria novo Código de Ética para deputados estaduais Proposta visa estabelecer normas claras sobre conduta parlamentar, além de definir penalidades e reforçar o papel do Conselho de Ética

HOMENAGEM Há 15 horas Presidente Alexandre Curi faz homenagem para professora Maria Lúcia na Assembleia Legislativa Maria Lúcia Prado Stabella, presidente do Instituto para Otimização da Aprendizagem (Inodap), recebeu uma menção honrosa do Poder na noite da última terça-feira (27)