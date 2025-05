Tomazina inicia preparativos para realizar o “Arraiá Tomazina”

O clima da Festa Junina já começa a tomar conta de todo o Brasil neste final de maio. Com a véspera de uma das festas mais tradicionais de todo o país, muitas comunidades preparam as festas mais animadas e cheias do espírito festeiro. Em Tomazina, no Norte Pioneiro, não será diferente. A prefeitura já divulgou as atrações do Arraiá de Tomazina e promete ser o palco de grandes atrações.

A festança está marcada para acontece na noite do dia 07, um sábado, com início às 19h00 no Parque do Trevo, que será transformado em um verdadeiro arraial com bandeirinhas coloridas, música animada e o “cheirinho” das comidas típicas no ar. Pensada para atrair públicos de diversas idades, o evento será livre para a população, e contará com todas as tradições da festa.

Com uma programação típica, mas envolvente, o evento contará com apresentações de quadrilhas, barracas com comidas típicas e até mesmo show ao vivo. A grande atração da noite será o Trio Caviúna, que trará ao público um show repleto de alegria com os melhores forrós do Brasil.

A entrada será gratuita para todos os moradores e visitantes que buscam um momento de diversão e agito. Conforme diz a prefeitura, “a festa busca reunir a comunidade e valorizar a cultura regional com diversão para todas as idades”.