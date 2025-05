Campeonato Paranaense: 8ª rodada tem apenas uma vitória do Norte Pioneiro

Em mais um final de semana emocionante e vibrante nas quadras de futsal do Paraná, foi realizada a 8ª rodada da Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal 2025. Nas quadras do Norte Pioneiro, apenas uma equipe conseguiu sair vitoriosa na rodada e acumular mais uma vitória na competição. Faltando apenas duas rodadas para terminar a primeira fase do campeonato, as próximas partidas, que acontecem nos dias 31 e 07 de junho, prometem agitar a região e trazer momentos emocionantes para os amantes do esporte.

Na rodada deste final de semana, que aconteceu no último sábado (24), três equipes da região disputaram. Andirá enfrentou a equipe de Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio enfrentou a equipe de Ibiporã em busca da primeira vitória na competição. Enquanto as três equipes lutaram por mais um ponto, Siqueira Campos foi a equipe que descansou nesta rodada.

Jogando em casa, a equipe de Andirá conquistou sua quarta vitória na competição, vencendo Santo Antônio da Platina em um placar de 06 a 04. Já a equipe de Cornélio Procópio, que também jogou em casa, ouviu o apito final em mais uma derrota, chegando à sua sétima derrota consecutiva na competição, sem vencer nenhum dos jogos disputados.

RESULTADOS POR EQUIPE

Até o momento, a tabela dos resultados por equipe se desenha da seguinte forma: o Platinense Futsal, de Santo Antônio da Platina, conquistou três vitórias e teve quatro derrotas. O Barril Pro Tork, de Siqueira Campos, conquistou quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota e o Andirá Futsal, de Andirá, conquistou quatro vitórias e teve apenas duas derrotas.

Em contrapartida, enquanto estas equipes desenham uma tabela equilibrada entre vitórias e derrotas, a equipe de Cornélio Procópio continua com o pior desempenho regional. A equipe disputou sete duelos até agora, e perdeu todos, sendo que, destes sete, quatro foram disputados em casa.