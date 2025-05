Deputado Alisson Wandscheer realiza palestra em Tomazina sobre autismo e políticas públicas

O deputado estadual Alisson Wandscheer esteve na cidade de Tomazina, no Norte Pioneiro, na tarde desta sexta-feira (23) para conduzir a palestra “Autismo que Conecta – Direitos, Inclusão e o Papel das Políticas Públicas”. O encontro, que aconteceu às 14h00, foi parte de uma série de eventos realizados pelo parlamentar na região com foco na conscientização e promoção dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A palestra teve como destaque o Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, recentemente aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná. O deputado detalhou os principais pontos da nova legislação, ressaltando que sua implementação é um processo gradual, mas essencial para garantir uma inclusão verdadeira e efetiva.

“Não se coloca em prática um código do dia para a noite, é um processo. Mas os passos estão sendo dados e nós queremos garantir que, o mais rápido possível, o que o legislador pensou vire realidade na ponta”, destacou Wandscheer, que também compartilhou sua vivência pessoal como pai de um jovem autista, tornando o diálogo mais sensível e próximo da realidade das famílias.

Assessor Jurídico da Câmara de Tomazina dando início ao evento. Foto: André Farias Reis/Folha Extra

“Trago nestas palestras um pouquinho da vivência que eu tenho como pai de autista, aquilo que eu tive como missão da minha vida, de, junto do meu mandato, levar essa bandeira, que é uma bandeira importante. E, para que isso ocorra, a gente tem que levar informação, falar sobre o que está acontecendo, trazer as novidades”, destacou o deputado em uma reportagem exclusiva com a reportagem da Folha.

Alisson ainda enfatiza que seu compromisso em levar este conhecimento para as pessoas não é pela técnica, mas sim pela vivência, levando para as pessoas aquilo que está fora das linhas de uma singela explicação sobre o autismo, mas empregando as experiências vividas por pais e mães de crianças autistas.

“Não faço isso de forma técnica, até porque minha formação é em advocacia, e não sou um especialista em autismo, mas faço isso pela vivência, como pai, como cidadão e como deputado, tentando trazer um pouquinho da vivência, daquilo que realmente acontece”, enfatizou.

O deputado também conta que veio à cidade por um pedido do presidente da Câmara Municipal, Francisco Assis Lopes, o Chicão, com o objetivo de orientar e conscientizar a população tomazinense. “A gente tem sempre ido onde nos convidam e abrem as portas. E aqui o Chicão nos chamou para, junto da Câmara, conversar. Fomos falar com o prefeito Cezar Bueno também, que tem uma atenção muito grande a essa causa”, contou.

Durante o evento, a reportagem também conversou com Chicão, que demonstrou sua preocupação em relação à conscientização sobre o autismo, suas características, como cuidar de uma criança autista e garantir os seus direitos. “Há cerca de um mês e meio, eu falei com a Câmara para tratarmos esse assunto aqui na cidade, e, logo em seguida o deputado se ofereceu para trazer esta palestra para nós”, contou.

Professores da APAE e colaboradores com o deputado e representantes municipais. Foto: André Farias Reis/Folha Extra

Chicão ainda destacou sobre o impacto que este tipo de evento traz para os moradores.

“É muito importante este tipo de evento, para as pessoas se conscientizarem sobre o que se trata, entender como funciona o autismo e como lidar com ele. Foi uma palestra de grande valia para todos nós”, destacou.

O Terceiro Sargento responsável pelo comando do pelotão da Polícia Militar de Tomazina, o Sargento Gabriel Maurício de Almeida, também falou sobre a importância de o assunto ser tratado com a população. “É um assunto muito importante, tanto para quem tem o autismo, para quem tem familiares autistas, quanto para as outras pessoas entenderem sobre ele. Torço para que tenhamos mais eventos assim aqui na cidade”, disse.

Além da palestra em Tomazina, o deputado também realizou uma palestra na cidade de Ibaiti pela manhã e, às 19h00, realizará uma outra palestra na cidade de Wenceslau Braz, todas com o mesmo tema, trazendo a conscientização e as políticas públicas para as pessoas autistas e para seus familiares, fomentando o conhecimento sobre a condição nos municípios da região.

Estiveram presentes na palestra em Tomazina moradores, profissionais da educação, saúde e autoridades locais, como o prefeito Cezar Bueno, os vereadores Ari Romanosk e Adalberto Sanches, o Betão, e representantes das forças de segurança pública.