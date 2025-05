Ribeirão Claro vai sediar a 4ª etapa da Copa Leste de Velocross 2025

A adrenalina, a poeira e vibração das motocicletas em alta velocidade estão prestes a tomar conta da cidade de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. Nos dias 07 e 08 de junho, a cidade será o palco da primeira edição do Velocross Ribeirão Claro, que será válido pela 4ª etapa da Copa Leste 2025. O município, conhecido por suas belezas naturais e hospitalidade reunirá agitação, alegria e diversão nos próximos dias.

De acordo com a organização, a 4ª etapa da competição, unida com a primeira edição do campeonato no município, começará no dia 07, um sábado, às 14h30. Com corridas vibrantes e os melhores pilotos de velocross disputando na pista, o público terá um entretenimento gratuito que durará até as 18h00 do primeiro dia.

Já no segundo dia da etapa, os moradores, visitantes e amantes do esporte poderão apreciar as corridas desde o período da manhã até o final da tarde. No domingo (08), a etapa começa logo às 09h00, e será encerrada apenas às 18h00, dando a oportunidade para que todos possam prestigiar a competição, que promete ser acirrada. A entrada para o público será totalmente gratuita nos dois dias do evento.

VELOCROSS

O Velocross é uma modalidade de motociclismo off-road que combina velocidade, habilidade e resistência. Ao contrário do motocross, que inclui saltos e obstáculos elevados, o Velocross foca em terrenos mais planos, com curvas desafiadoras e superfícies irregulares. As provas são realizadas em circuitos fechados e os pilotos competem para completar o percurso no menor tempo possível.

A modalidade exige controle preciso das motocicletas, que enfrentam solos escorregadios e poeirentos. Os pilotos devem ser ágeis e ter grande domínio das manobras, principalmente nas curvas apertadas. Popular entre os fãs de esportes radicais, o Velocross proporciona competições emocionantes, com disputas acirradas e muita adrenalina. A modalidade atrai pilotos de todos os níveis, desde amadores até profissionais, que buscam desafiar seus limites e conquistar grandes vitórias.