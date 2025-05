Pinhalão sedia abertura oficial da etapa regional dos Jogos Escolares do Paraná

O município de Pinhalão, localizado no Norte Pioneiro do Paraná, sediou na última sexta-feira (16) a cerimônia de abertura oficial da etapa regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs). O evento marcou o início das competições entre estudantes-atletas que buscam classificação para a próxima fase da maior competição esportiva escolar do Estado.

A etapa regional reúne delegações de nove municípios que integram o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ibaiti. Além de Pinhalão, participam da competição as cidades de Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Jaboti, Japira, Siqueira Campos e Tomazina. Ao todo, centenas de jovens atletas disputam em diversas modalidades, representando suas instituições de ensino.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES) e da Secretaria de Estado da Educação (SEED-PR). A competição é considerada uma das mais tradicionais do calendário esportivo estudantil, com edições realizadas anualmente em todas as regiões do Paraná.

A cerimônia de abertura contou com a participação de autoridades locais, representantes das escolas e das secretarias estaduais envolvidas na organização. A programação incluiu desfile das delegações, apresentações culturais e o acendimento da pira simbólica dos jogos, representando o espírito esportivo e a união entre os municípios.

A realização da etapa regional em Pinhalão fortalece o papel dos jogos como instrumento de integração entre estudantes e incentivo à prática esportiva no ambiente escolar. Os resultados da competição definirão os classificados para a fase macrorregional, que reúne os melhores colocados de cada núcleo de educação do Estado.