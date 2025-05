Tomazina lança aplicativo turístico para valorizar belezas naturais e facilitar visita de turistas

Descubra Tomazina contém todas as informações sobre a história, gastronomia e turismo do município. Foto: Prefeitura de Tomazina

A cidade de Tomazina, no Norte Pioneiro, acaba de dar um importante passo na valorização do turismo local com o lançamento do aplicativo “Descubra Tomazina”. A ferramenta digital, anunciada oficialmente nesta quarta-feira (21), foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Turismo e tem como objetivo facilitar o acesso de moradores e visitantes às principais atrações da cidade.

App possui uma interface moderna e intuitiva. Foto: Captura de Tela

Com uma interface moderna e intuitiva, o app reúne informações completas sobre pontos turísticos, história do município, opções gastronômicas, hospedagem, eventos, cultura e religiosidade. A proposta é criar uma experiência prática e acessível para quem deseja explorar o que Tomazina tem de melhor.

App está disponível gratuitamente. Foto: Captura de Tela

Disponível gratuitamente, o “Descubra Tomazina” pode ser acessado pelo link https://tomazina.vilger.com.br/app, ou na loja de aplicativos. A iniciativa busca não apenas atrair mais visitantes, mas também fortalecer o sentimento de pertencimento dos moradores ao divulgar as riquezas naturais e culturais da cidade.

Com o aplicativo, a expectativa é que Tomazina consolide ainda mais sua posição como destino turístico regional, oferecendo um guia digital completo e atualizado para todos que desejam vivenciar a hospitalidade e as belezas do município.