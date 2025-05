Homem é preso por estupro de vulnerável em Ibaiti

Um homem de 50 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na tarde da terça-feira (20) durante operação da Polícia Civil realizada no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PC, o suspeito foi condenado a oito anos de prisão pela prática do crime de estupro de vulnerável. Com isso, os policiais cumpriram o mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Ribeirão do Pinhal.

Frente aos fatos, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.

A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros que é realizada em todo o Brasil durante o mês de maio em combate as ações de violência contra crianças e adolescentes.