Carreta carregada com madeira tomba entre Wenceslau Braz e Tomazina

Uma carreta carregada com madeira tombou na manhã desta terça-feira (20) na rodovia PR-422 no trecho que passa pelo município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão era conduzido por um homem de 29 anos que seguia no sentido Wenceslau Braz a Tomazina quando, na altura do km 47, perdeu o controle da direção e tombou o veículo a margem esquerda da rodovia. Com isso, as toras de madeira que eram transportadas caíram do caminhão.

Felizmente, apesar do susto e do prejuízo, o motorista não ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.