Sérgio Moro visita escritório de advocacia em Tomazina e reforça diálogo com lideranças jurídicas e políticas do Norte Pioneiro

Tomazina – O senador da República Sérgio Moro (União Brasil-PR) realizou no dia 16 de maio de 2025 sua primeira visita oficial à cidade de Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná. O parlamentar participou de um coquetel reservado no renomado escritório de advogados, L.A.S. Advocacia, de propriedade dos advogados Dr. Laércio Ademir dos Santos e Dr. Celso Antonio dos Santos.

O evento, que também teve a presença do deputado estadual Mauro Moraes (União Brasil-PR), reuniu lideranças políticas e jurídicas da região e marcou uma tarde de conversas institucionais sobre temas relevantes para o Estado e o país, incluindo o fortalecimento do Estado de Direito e os rumos do cenário político nacional.

Sérgio Moro e Dr. Celso Antônio dos Santos. Foto Divulgação

Durante cerca de duas horas, Moro foi recepcionado com cordialidade pelos anfitriões e lideranças regionais. O advogado e sócio do escritório, Celso Antonio dos Santos destacou a afinidade de ideias com o senador: “Temos uma trajetória de diálogo pautado pela ética, pela legalidade e pelo compromisso com a boa política. A presença do senador em nosso escritório é um gesto de respeito e alinhamento de ideais que visam o bem comum”, afirmou.

Moro elogiou a atuação do escritório e reforçou a importância da advocacia: “É fundamental manter o diálogo com profissionais que têm compromisso com a Justiça e com os princípios republicanos.”

Dr. Celso Antônio dos Santos com a esposa Caroline Couto Ruis dos Santos acompanhados do senador. Foto Divulgação

Além de senador, Sérgio Moro é conhecido nacionalmente por sua trajetória como juiz federal, tendo atuado e ficado famoso nos processos da Operação Lava Jato. Em 2019, assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro, cargo que deixou em 2020 após divergências com o então presidente. Em sua saída, alegou interferência política na Polícia Federal, o que provocou grande repercussão na época.

Atualmente, Moro tem articulado sua pré-candidatura ao governo do Paraná nas eleições de 2026. A visita ao escritório de advocacia também dialoga com sua origem no Judiciário, reforçando o vínculo com o meio jurídico e as discussões sobre legalidade, ética pública e fortalecimento das instituições.