Assembleia Legislativa do Paraná homenageia profissionais da enfermagem em sessão solene

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou, na sexta-feira (16), uma sessão solene em homenagem a profissionais da enfermagem, com o tema “Enfermagem: força do cuidado, compromisso com a vida”. A iniciativa foi da deputada estadual Márcia Huçulak (PSD), líder do Bloco Parlamentar da Saúde, e reuniu representantes da área no plenário da Alep. Mais de 40 profissionais foram homenageados por sua atuação nas categorias de gestão, assistência, pesquisa, academia e empreendedorismo.

A cerimônia fez parte das comemorações da Semana da Enfermagem, realizada anualmente de 12 a 20 de maio, que neste ano chega à 86ª edição e tem como foco a saúde mental dos profissionais. Durante a solenidade, Márcia Huçulak destacou o papel essencial da enfermagem na rede de saúde e ressaltou a importância desses profissionais no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A deputada é enfermeira formada pela PUC/PR e ex-secretária de Saúde de Curitiba.

A presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR), Ethelly Feitosa Rodrigues Santos, ressaltou a importância da valorização da categoria, que reúne mais de 145 mil profissionais no estado e mais de 3 milhões em todo o Brasil. A presidente da Cooperativa de Trabalho de Enfermagem do Paraná (Cooenf), Quitéria Antunes, afirmou que a homenagem fortalece a motivação da categoria em prestar um serviço de excelência.

Também participaram da solenidade autoridades e representantes da área da saúde, como a diretora do Hospital do Idoso, Tereza Kindra, e a diretora de Operações do Grupo Vita, Neidamar Perdrini Arias Fugaça. A homenagem foi acompanhada por lideranças como a secretária de Saúde de Curitiba, Tatiane Filipak, e representantes de instituições da enfermagem no Paraná.