Sérgio Moro visita municípios e se reúne com lideranças políticas no Norte Pioneiro

O ex-juiz e senador paranaense, Sérgio Moro, visitou a região do Norte Pioneiro na última sexta-feira (16) onde esteve reunido com lideranças políticas nos municípios de Tomazina e Siqueira Campos.

No município de Tomazina, o senador foi recebido pelo prefeito Cezar Bueno de Melo em seu gabinete na sede do Poder Executivo Municipal. Durante o encontro, Moro conversou com o prefeito tomazinense onde conheceu mais sobre a gestão do município e as demandas de Tomazina.

Ainda em Tomazina, o senador realizou uma visita a escola da APAE onde foi recebido pela diretora Vera Sanchez que apresentou ao deputado sua equipe e as ações que vem sendo realizadas pela escola, além das necessidades da instituição para continuar promovendo o atendimento aos alunos do município.

Seguindo sua agenda, Moro esteve no município de Siqueira Campos onde também esteve reunido com lideranças polícias e participou da inauguração de um empreendimento comercial.