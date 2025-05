Assembleia Legislativa debate políticas para a população surda nesta segunda-feira

Feita por surdos e para surdos, acontece nesta segunda-feira (19), no Auditório Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), das 18 horas às 21 horas, a audiência pública sobre “Políticas Públicas para a População Surda do Paraná”.

Proposta pelo deputado estadual Goura (PDT), esta será a primeira audiência pública da Alep com Libras (Língua Brasileira de Sinais) como idioma prioritário de comunicação, com tradução simultânea para o português.

“Este encontro será um marco institucional que reafirma o nosso compromisso com a acessibilidade e a inclusão real a partir da proposição de políticas públicas efetivas para a população surda do Paraná”, disse o deputado Goura.

Para Goura, não basta acessibilidade pontual. “É preciso garantir protagonismo surdo em todas as esferas”, destacou. “A proposta dessa audiência é oferecer um espaço de diálogo qualificado com foco em temas estruturantes.”

Um gesto político

Segundo ele, os principais objetivos da audiência são a valorização da cultura surda, a formação de intérpretes, o acesso ao trabalho, o fomento à arte e a criação de políticas intersetoriais que garantam os direitos da comunidade surda no estado.

“Essa audiência é um gesto político de atenção e reconhecimento. O uso de Libras como eixo central da comunicação representa não apenas uma ação simbólica, mas um passo necessário para que a comunidade surda ocupe, de fato, o espaço que lhe é devido no debate público”, garantiu Goura.

Participantes

Participam da audiência representantes de entidades da comunidade surda com atuação destacada no Paraná: Celma Gomes, presidente da ASC (Associação dos Surdos de Curitiba) e Manu Aguiar, representante da ACESSIS (Associação Integrada de Pessoas com Deficiência e Amigos). Também foi convidado Junior Rasbolt, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Toledo.

A audiência contará com a presença pessoas da área de produção cultural surda: Gabriela Grigolon (Negabi), artista surda, coordenadora da arte surda no SATED e primeira bacharel surda em artes cênicas pela UNESPAR; Carlos Eduardo, surdocego e coordenador da área de surdez no SATED, e Jonatas Medeiros, artista e tradutor de Libras, integra o grupo e a artista, professora e tradutora Rafaela Hoebel, também coordenadora da arte surda no SATED.

Da área acadêmica e técnica estão Rhaul Santos de Lemos, professor, pesquisador e tradutor de Libras; Sueli Fernandes, professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR); e Richard van den Bylaardt, servidor público, enxadrista e membro ativo da comunidade surda. Ringo Bez, tradutor de Libras da UFPR.

Poder Público

Do Governo do Estado do Paraná, confirmaram presença: Aline Jarschel de Oliveira, da Divisão de Saúde da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado da Saúde (SESA); Luciana Casagrande Pereira, secretária de Cultura; e Marisa Fonseca Barbosa, defensora pública e coordenadora do Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos (NUCIDH) da Defensoria Pública.

Foram convidados também Rogério Carboni, secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família do Paraná; Roni Miranda Vieira, secretário de Educação do Estado do Paraná; e Amália Tortato, secretária municipal de Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Curitiba.

No âmbito municipal, participam Ana Maria Luiza Vieira, representante da Fundação Cultural de Curitiba, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Câmara Técnica de Acessibilidade; João Luiz Fiani, diretor de Ação Cultural da Prefeitura de Curitiba; e Elyse Matos, diretora do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH) de Curitiba.

Sociedade civil

Também participam da audiência Alessandra Barancelli, membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/PR e coordenadora do projeto “Juntos Reduzimos Barreiras”; Anderson Marcondes Santana Junior, presidente da Federação do Desporto Surdo do Paraná; Maurisclei Nascimento Moreira, coordenador dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São José dos Pinhais; Juliano Martins, superintendente de Cidadania do Paraná; e Isabele Dias, da Secretaria da Pessoa com Deficiência de Paranaguá.