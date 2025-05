Pinhalão abre concurso público com 39 vagas e salários de até R$ 15 mil

Anúncio foi feito pelo prefeito Luiz Eduardo, junto com a Procuradora Doutora Karina, o vice-prefeito Paulo Paulino e Marcela, coordenadora do concurso. Foto: Divulgação

Na última terça-feira (13), o prefeito da cidade de Pinhalão, Luiz Eduardo de Castro Vanzelli, anunciou a abertura de um novo concurso público no município. Com salários de até R$ 15 mil, as oportunidades contam com 39 vagas disponíveis em diversas áreas de atuação, como saúde, educação, administração, serviços públicos e outras áreas. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (19).

De acordo com o edital de abertura do concurso, que está disponível no site da prefeitura, a oportunidade visa a contratação de servidores em diversas áreas de trabalho, com oportunidades disponíveis para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e também superior. Com jornadas de trabalho de 20 horas a 40 horas semanais, as vagas estão disponíveis em 22 áreas de trabalho.

Vagas com nível superior completo. Foto: Captura de Tela

Para candidatos com nível superior completo, as vagas disponíveis são três vagas para Assistente Social, uma para Contador, uma para Dentista, uma para Enfermeiro, uma Engenheiro Civil, uma Farmacêutico Bioquímico, uma para Fiscal de Tributos, uma para Fisioterapeuta, uma para Fonoaudiólogo, uma para Médico, uma para Pedagogo, uma Professor de Inglês, duas para Professor de Educação Infantil, quatro para Professor de Ensino Fundamental, na ampla concorrência e uma para afrodescendentes e três para Psicólogo.

Apenas para os cargos de Assistente Social, Engenheiro Civil, Pedagogo, Professor de Inglês, Professor de Ensino Fundamental e Psicólogo são de 20 horas semanais, enquanto para Fisioterapeuta são 30 horas e as demais de 40 horas semanais. Para concorrer a estas vagas, os interessados devem pagar a taxa de R$ 150,00 de inscrição.

Vagas para o nível médio ou técnico. Foto: Captura de Tela

Já para quem possui nível médio ou técnico, as funções oferecidas são de Agente Administrativo, Agente de Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Técnico Agrícola, Técnico de Enfermagem e Técnico em Higiene Dental. Nesta categoria, estão disponíveis duas vagas para Agente Administrativo e para Agente Comunitário da Saúde. As outras funções contam com apenas uma vaga, sendo que para todas a carga horária é de 40 horas semanais. A taxa de inscrição para esta categoria de funções é de R$ 80,00.

Vagas para o nível fundamental. Foto: Captura de Tela

Por fim, candidatos com nível fundamental completo podem concorrer ao cargo de Motorista, que conta com cinco vagas de ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência e uma para pessoas afrodescendentes. Para concorrer a esta vaga, os interessados devem pagar a taxa de R$ 60,00.

Contudo, as inscrições estarão abertas apenas na próxima segunda-feira (19), e permanecerão abertas até o dia 22 de junho. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site da FAU Concursos até a data limite, informar os dados necessários e efetuar o pagamento da taxa de inscrição. Vale ressaltar que as inscrições deverão ser realizadas apenas pelo site. Confira o edital completo AQUI.