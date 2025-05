Cornélio Procópio acumula cinco derrotas no Campeonato Paranaense e Siqueira Campos segue avançando

Mais uma rodada da Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal terminou. No último sábado (10), foi realizada a 6ª rodada da competição, com vitória para Siqueira Campos e mais uma derrota para Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio, que chegou a cinco derrotas na competição e ainda não conseguiu vencer um duelo.

Na rodada desta semana, as equipes de Siqueira Campos e Cornélio Procópio se enfrentaram, pela segunda vez nesta primeira etapa do campeonato. Com um placar final de 05 a 04 a favor de Siqueira Campos, a equipe conquistou sua terceira vitória em cinco partidas disputadas, sendo que perdeu apenas para Andirá na segunda rodada e empatou com Ibiporã na quinta.

Com o resultado deste sábado, Cornélio Procópio chegou a sua quinta derrota, em cinco partidas disputadas. Além de perder nesta rodada para Siqueira Campos, a equipe já havia sido atropelada pelo mesmo adversário na primeira rodada, em um placar de 07 a 02.

Enquanto Siqueira Campos segue com um desempenho positivo e Cornélio Procópio tenta uma reviravolta em seus resultados, Santo Antônio da Platina segue com um desempenho negativo, mas não tão difícil quanto Cornélio. Nesta rodada, a equipe perdeu para Ibiporã e chegou à sua terceira derrota em cinco disputas.

Além destas equipes, Andirá também está disputando a competição. Mantendo um saldo positivo de três vitórias e apenas uma derrota nas quatro disputas que participou até agora, a equipe vem tendo o melhor desempenho entre as equipes da região, mas descansou nesta rodada e se prepara para enfrentar Siqueira Campos na próxima rodada.

No próximo sábado (17), acontecerá a 7ª rodada da competição, onde, além do duelo entre Andirá e Siqueira Campos, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina também se enfrentarão nesta rodada.