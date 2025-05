Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O anúncio foi feito pela CBF na manhã desta segunda-feira. Sem técnico desde a saída de Dorival Júnior, em março, a Seleção enfrenta Equador e Paraguai na próxima Data Fifa, em junho.

A CBF anunciou que Carlo Ancelotti treina o Brasil até o fim da Copa do Mundo de 2026 e assume a Seleção a tempo da próxima Data Fifa.

"Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Ancelotti assume a tempo da Data Fifa

O próximo jogo da seleção brasileira principal masculina será no dia 5 de junho, contra o Equador, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil está em quarto lugar na tabela de classificação, com 21 pontos, e os equatorianos ocupam a vice-liderança, com 23.

Depois, no dia 10 de junho, às 21h45, o Brasil enfrenta o Paraguai na Neo Química Arena. Os paraguaios estão na quinta colocação com os mesmos 21 pontos do Brasil.

Ancelotti se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e Juan, coordenador técnico, para definir a lista larga de convocados para os jogos contra Equador e Paraguai. Segundo o The Athletic, o italiano deve começar a trabalhar pela CBF no dia 26 de maio.

Currículo vencedor

Hoje com 65 anos, Carlo Ancelotti tem no currículo de treinador os seguintes clubes: Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid.

Ele conquistou cinco títulos da Champions League - é o técnico que mais venceu a competição -, sendo dois pelo Milan e três pelo Real Madrid. No comando do Real desde 2021 nessa segunda passagem, Ancelotti conquistou duas Champions League, duas LaLiga, duas Supercopa da Uefa, duas Supercopa da Espanha, um Mundial de Clubes, um Intercontinental e uma Copa do Rei.

Neste domingo, o Real Madrid perdeu por 4 a 3 para o Barcelona e se distanciou da briga pelo título espanhol. O clássico foi o jogo de número 350 de Ancelotti no comando do Real Madrid. Com sete pontos de desvantagem para o Barça, o Real ainda enfrenta Mallorca, Sevilla e Real Sociedad antes do fim de LaLiga.

