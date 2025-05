Campeonato Paranaense finaliza a 5ª rodada e Cornélio Procópio continua sem vencer

No último final de semana, aconteceu a 5ª rodada da Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal. Chegando à metade das rodadas da primeira fase da competição, a maioria das equipes do Norte Pioneiro continuam avançando com vitórias, derrotas e empates, enquanto a equipe de Cornélio Procópio ainda não conseguiu vencer em nenhuma das suas disputas e segue com o pior desempenho da região.

A rodada deste final de semana foi mais complicada para as equipes. Em relação aos placares das rodadas anteriores, os jogos desta rodada tiveram poucos gols e terminaram com diferenças mínimas para as equipes do Norte Pioneiro.

O Barril Pro Tork, da cidade de Siqueira Campos, que vem de uma sequência de duas vitórias e uma derrota, sendo que não jogou na terceira rodada, jogou fora neste final de semana contra a equipe de Ibiporã. Na casa do adversário, a equipe terminou o jogo empatando o placar em 1 a 1, garantindo mais um avanço na competição.

Com mais uma vitória na competição, Andirá tem a melhor campanha entre as equipes do Norte Pioneiro. Foto: ec_fotosesportivas/Redes Sociais

MELHOR CAMPANHA ATÉ AGORA

A equipe de Andirá foi a única a vencer nesta rodada. Jogando também fora de casa, venceu a equipe de Cornélio Procópio em um placar de 04 a 03. Com este resultado, a equipe chegou ao melhor desempenho regional, sendo que sua única derrota foi na rodada anterior, quando perdeu de 05 a 04 para Ibiporã.

PIOR CAMPANHA REGIONAL

Por outro lado, enquanto as outras equipes da região somam resultados positivos e poucas derrotas, a equipe de Cornélio Procópio vem tendo o pior desempenho da região até o momento. A equipe, que jogou quatro jogos até agora, não conseguiu vencer ainda, e já foi atropelada duas vezes em goleadas.

Cornélio Procópio perdeu todas as partidas disputadas até agora, além de levar duas goleadas na competição. Foto: Redes Sociais

Na primeira rodada da competição, a equipe perdeu de 07 a 02 para Siqueira Campos, enquanto na segunda rodada, perdeu de 02 a 0 para Santo Antônio da Platina. Na terceira rodada, outro atropelo fez com que a equipe perdesse sua terceira partida consecutiva. Jogando em Ibiporã, a equipe da casa goleou Cornélio Procópio em um placar de 06 a 01. Na quarta rodada a equipe descansou e, na quinta, perdeu de 04 a 03 para Andirá.

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Santo Antônio da Platina, o Platinense Futsal, descansou na quinta rodada, mas traz uma campanha equilibrada até o momento. Com duas derrotas e também duas vitórias, a equipe mantém um desempenho estável até o momento.

Na primeira rodada, venceu Ibiporã por 04 a 0, enquanto na segunda, venceu Cornélio Procópio por 02 a 0. Na terceira rodada, as derrotas começaram a fazer parte da campanha da equipe. Nesta, a equipe perdeu de 04 a 02 para Andirá e, na sequência, foi atropelada em um placar de 06 a 0 para Siqueira Campos.