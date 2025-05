Segundo Torneio de Society agita Pinhalão e tem final decida nos pênaltis

O último domingo (04) foi marcado pela segunda edição do Torneio de Bairros de Futebol Society em Pinhalão. Com nove equipes disputando pelo título de campeã, a competição agitou o município com disputas acirradas e momentos vibrantes, trazendo aos moradores um cenário competitivo e com muita alegria.

As disputas começaram logo pela manhã do domingo, às 08h00 com disputas acirradas. Os duelos entre as nove equipes participantes seguiram durante todo o dia, com partidas difíceis para todas as equipes participantes. Contudo, assim como em qualquer outra competição, apenas quatro equipes passaram para as semifinais, sendo elas as equipes do Galáticos, Ouro Branco, Fenix e Florest United, que decidiram os finalistas da competição.

No primeiro jogo da semifinal, os Galáticos venceram a equipe do Ouro Branco em um placar de 1 a 0, enquanto na outra disputa, entre a Fenix e o Florest United, uma goleada foi aplicada. A equipe da Fenix atropelou o Florest United em um placar final de 4 a 1, garantindo sua classificação para a grande final da competição.

Já na disputa final, que determinaria o campeão do Torneio, a disputa foi mais acirrada ainda. “O jogo da final teve poucas oportunidades, e o tempo normal acabou sem gols para as duas equipes”, conta o secretário de Esportes de Pinhalão, Vitor Gaspar. Com o placar zerado no apito final do tempo normal, a disputa pelo título foi para os pênaltis, deixando o cenário ainda mais tenso para as equipes e para os torcedores, que vibraram por seus times.

Depois de uma disputa vibrante, os Galáticos se consagraram campeões do Torneio. Foto: Divulgação

Com a disputa de pênaltis, a equipe dos Galáticos manteve a calma durante as cobranças, e venceu a Fenix em um placar final de 2 a 1. “Foram disputas acirradas da competição, e no final não poderia sair diferente. O destaque foi para os goleiros Bruno, dos Galáticos, e Felipe, da Fenix, que fizeram a diferença nos pênaltis, mas um só saiu feliz da disputa”, disse Vitor.