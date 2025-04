Dia do Trabalhador vai começar com mínimas de até 11°C em Pinhalão; confira a previsão para outras cidades

A próxima quinta-feira (01), será marcada pelas comemorações do Dia do Trabalhador em todo o país e, junto com as comemorações e atividades celebrativas, as cidades do Norte Pioneiro vão contar com aquele “friozinho” para passar o feriado debaixo das cobertas. Em Pinhalão, as temperaturas serão as mais baixas da região, podendo chegar a 11°C durante a manhã do feriado, enquanto nas outras cidades as mínimas devem ficar entre 12°C e 14°C.

De acordo com as previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o Dia do Trabalhador na região deve ser marcado pelas baixas temperaturas, tendo em vista que a temperatura mais alta prevista para as cidades da região é de 24°C. Embora as temperaturas previstas sejam baixas, o sol deve tomar conta das cidades, e não há previsão de chuvas.

CIDADE MAIS FRIA

Segundo as previsões, o município de Pinhalão será a cidade mais afetada pelas baixas temperaturas no feriado. Durante o dia, as temperaturas devem variar entre 11°C e 22°C, sendo que o horário mais frio deve ser entre as 06h00 e 07h00. Até o meio-dia, a temperatura deve chegar aos 21°C no município e, entre as 13h00 e 16h00, a temperatura deve ficar em torno dos 22°C, sendo o horário mais quente do dia. A partir das 17h00, a temperatura volta a cair e deve chegar aos 14°C por volta das 23h00.

OUTRAS CIDADES DA REGIÃO

Já para as outras cidades da região, as previsões do Simepar apontam que as temperaturas mínimas devem ficar entre 12°C e 14°C no começo da manhã, e as máximas devem chegar a 24°C no período da tarde. Em Wenceslau Braz, por exemplo, a previsão é de que as temperaturas fiquem entre 12°C e 22°C durante o dia, sendo que entre as 04h00 e 07h00 será o período mais frio, em que os termômetros devem apontar mínimas de 12°C. Entre as 13h00 e 16h00 a temperatura subirá, ficando em torno dos 22°C e caindo novamente durante a noite.

Em Siqueira Campos, a previsão aponta as mesmas temperaturas que em Wenceslau Braz, entre 12°C e 22°C. Portanto, as temperaturas devem ficar mais baixas a partir das 05h00, quando atingirão os 12°C, até as 07h00. O período mais quente do dia na cidade deve ser entre as 12h00 e 16h00, chegando a 22°C.

Na cidade de Santo Antônio da Platina, as mínimas e máximas serão um pouco mais elevadas. Durante o dia, as temperaturas no município devem ficar entre 14°C e 24°C, 2°c de diferença das outras cidades. O período mais frio deve ser entre as 03h00 e 07h00, quando o município deve registrar 14°C, enquanto a temperatura mais alta deve ser registrada apenas por volta das 15h00.

Enquanto isso, em Tomazina a temperatura mínima pode chegar a 12°C, com máxima prevista de 23°C durante o dia. O horário mais frio no município será às 07h00, quando os termômetros poderão registrar 12°C. Já as temperaturas máximas do dia serão registradas entre as 14h00 e 16h00. Após as 17h00 a temperatura volta a cair no município.

Já na cidade de Jacarezinho, a temperatura durante o dia deve variar entre 14°C e 24°C, sendo que entre as 04h00 e 07h00 a temperatura deve ser a mais baixa. No período da tarde, entre as 14h00 e 16h00, as máximas devem dominar o município, que volta a ter temperaturas mais baixas no período da noite.

Contudo, com as previsões do Simepar, o Dia do Trabalhador nas cidades da região deve ser marcado pelas baixas temperaturas e pelo clima frio. Para acessar informações sobre outras cidades, os leitores podem acessar o site do Simepar e buscar pela cidade desejada.