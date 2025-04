Jogador de futebol de Tomazina conquista sonho na carreira e é contratado pelo Botafogo

Marcos Vinícius, natural de Tomazina, contratado para defender as cores do Glorioso na categoria de base. Foto: Divulgação

O jovem tomasinense Marcos Vinícius, mais conhecido como Marquinho, está vivendo um dos momentos mais marcantes de sua carreira promissora no futebol. Com apenas 13 anos de idade, ele foi contratado pelo Botafogo, para integrar a equipe sub-14 do clube carioca. O anúncio oficial aconteceu na última quinta-feira (25), no Rio de Janeiro, onde o garoto já se apresentou e iniciou os seus treinamentos com o grupo, marcando o início de um futuro promissor dentro das quatro linhas dos campos de futebol.

“Ele disse na entrevista que sempre sonhou em jogar em um time profissional, mas não imaginava que seria em um clube tão grande e que isso aconteceria tão rápido em sua vida”, contou o empresário do jovem, Ademir Pindoka à reportagem da Folha.

Natural de Tomazina, no Norte Pioneiro, Marquinho iniciou sua trajetória esportiva quando ainda era pequeno. Contudo, a reportagem da Folha conversou com o empresário do jovem, Ademir Pindoka, que acompanha e ajuda o atleta desde os cinco anos de idade. Em entrevista com a reportagem, o empresário contou que o garoto sempre demonstrou talento, mas principalmente dedicação.

“Ele começou a treinar com a gente muito novo, e desde então estamos fazendo um trabalho de plano de carreira, agenciamento e estrutura para ele. Não esperávamos que essa oportunidade chegasse tão rápido, mas ele sempre acreditou e se esforçou muito”, contou Pindoka, contente pelo avanço do jovem em sua carreira profissional.

Marquinho ao lado de seu empresário, Ademir Pindoka. Foto: Divulgação

A grande virada na carreira de Marquinho começou em julho do ano passado, quando ele foi levado para o PSTC, tradicional centro de formação de atletas em Londrina. Mesmo sendo um dos mais novos da base, rapidamente se destacou. Disputou três partidas pelo time no Campeonato Paranaense e chamou a atenção de olheiros e profissionais que acompanham jovens promessas do futebol nacional.

Contudo, com 10 meses de treino no PSTC, de uma maneira inesperada, uma grande oportunidade surgiu na carreira do jovem. “Um observador do Botafogo foi ao PSTC para assistir a um jogo da categoria sub-17. O Marquinho, que ainda tem 13 anos, estava treinando com os mais velhos e acabou chamando a atenção do olheiro. A partir disso, começamos as negociações junto ao PSTC e ao Botafogo. E no fim deu tudo certo”, explicou Pindoka à reportagem.

Ademir Pindoka, sua esposa Carol e Marquinho na assinatura da contratação. Foto: Divulgação

O garoto, que treina desde 2021 com a Five.i Futebol Oficial, em Ibaiti, em entrevista durante a apresentação ao carioca, não escondeu a emoção e declarou seu sonho de fazer parte de um time grande, como o Glorioso. “Ele disse na entrevista que sempre sonhou em jogar em um time profissional, mas não imaginava que seria em um clube tão grande e que isso aconteceria tão rápido em sua vida”, contou o empresário. Pindoka também revelou à reportagem que o grande sonho de Marquinho é um dia vestir a camisa da Seleção Brasileira.

A importância da passagem pelo PSTC também foi destacada como determinante para esse novo passo na carreira do jovem. “O tempo que ele passou lá foi fundamental. A estrutura do PSTC é reconhecida nacionalmente, e ele pôde se desenvolver muito em pouco tempo. Foram dez meses de evolução e de muito aprendizado, o que abriu as portas para o Botafogo”, completou o empresário.

Agora, Marquinho inicia uma nova etapa em sua trajetória, cercado por profissionais, estrutura e desafios que fazem parte da formação de grandes jogadores. Com isso, o jovem de Tomazina, treinado em Ibaiti, agora terá a oportunidade de apresentar o seu futebol contra grandes clubes defendendo a categoria de base do Botafogo.