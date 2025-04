Seleção brasileira pode adotar camisa vermelha e causa polêmica entre torcedores

A Seleção Brasileira poderá surpreender torcedores na Copa do Mundo de 2026 com a adoção de um uniforme vermelho como sua segunda camisa. A informação foi divulgada pelo site especializado Footy Headlines e indica que o novo modelo já está em produção, com design aprovado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O modelo seria confeccionado pela marca Jordan, conhecida por sua ligação com o basquete, e não pela Nike, tradicional fornecedora da Seleção, embora ambas pertençam ao mesmo grupo empresarial.

De acordo com o contrato vigente entre a CBF e a fornecedora de material esportivo, os uniformes oficiais devem ser definidos com pelo menos dois anos de antecedência. O objetivo é garantir tempo suficiente para a produção, distribuição e estratégias de marketing relacionadas ao novo modelo.

Apesar de incomum, o uso de camisas vermelhas pela Seleção Brasileira não seria inédito. Em 1917 e 1936, durante edições do Campeonato Sul-Americano, o time utilizou uniformes emprestados do clube argentino Independiente, devido a conflitos de cores com seleções adversárias. Desde então, o vermelho não faz parte do vestuário oficial da equipe.

A possível mudança tem gerado intensos debates nas redes sociais. Parte da torcida demonstrou surpresa e resistência à inovação, enquanto outra parcela manifestou apoio à proposta de modernização do uniforme. A polêmica também alcançou o cenário político. O senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira criticaram publicamente a escolha da cor, alegando associação simbólica com partidos de esquerda.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O estatuto da CBF determina que os uniformes da Seleção devem seguir as cores da bandeira da entidade, o que inclui o amarelo, verde, azul e branco. No entanto, existe uma cláusula que permite a criação de modelos comemorativos com variações de cor, desde que aprovados pela diretoria. Para que o uniforme vermelho seja utilizado em jogos oficiais da Copa do Mundo, seria necessária uma alteração estatutária, o que dependeria da aprovação da Assembleia Geral da entidade.

Até o momento, nem a CBF nem a Nike se pronunciaram oficialmente sobre o lançamento do novo uniforme. A previsão é de que o modelo seja apresentado ao público em março de 2026, poucos meses antes do início do torneio mundial.