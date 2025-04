Rodada do final de semana tem apenas uma vitória do Norte Pioneiro na Série Bronze

No último final de semana, aconteceu a 4ª rodada do Campeonato Paranaense de Futsal para as equipes da Série Bronze, reunindo equipes de diversas regiões do Estado e mantendo o sucesso da tradicional competição. No entanto, para a região do Norte Pioneiro, os resultados não foram tão positivos, já que apenas uma equipe da região saiu vitoriosa nesta rodada.

Com quatro equipes participando da competição, o Norte Pioneiro participou da 4ª rodada com apenas três delas, sendo as equipes do Barril ProTork, de Siqueira Campos, Platinense, de Santo Antônio da Platina e Andirá Futsal, da cidade de Andirá, enquanto Cornélio Procópio descansou nesta rodada.

Na rodada, as equipes do Barril ProTork e o Platinense se enfrentaram, na cidade de Siqueira Campos, onde o Barril Pro Tork conquistou um resultado avassalador, vencendo Santo Antônio da Platina em um placar de 6 a 0. No mesmo dia, a equipe de Andirá foi derrotada por Ibiporã, marcando mais uma derrota para o Norte Pioneiro.

Contudo, os resultados das equipes da região seguem positivos. Das quatro rodadas disputadas até agora, o Platinense Futsal venceu duas e também perdeu duas, enquanto Siqueira Campos e Andirá, que não jogaram uma rodada, venceram duas e perderam apenas uma partida o campeonato.

Já a equipe de Cornélio Procópio é a que encontra mais dificuldade em vencer na competição, e tem o pior desempenho entre as equipes da região. A equipe perdeu na primeira rodada de 07 a 02 para Siqueira Campos, enquanto na segunda rodada perdeu de 02 a 0 para Santo Antônio da Platina. Na terceira rodada, mais uma derrota foi registrada para a equipe, que perdeu de 06 a 01 para Ibiporã. Nesta quarta rodada a equipe não jogou.

No entanto, a 5ª rodada do Campeonato Paranaense acontece no próximo final de semana, quando a equipe de Siqueira Campos enfrentará Ibiporã, em Ibiporã e Cornélio Procópio, jogando em casa, enfrentará a equipe do Andirá Futsal. A equipe de Santo Antônio da Platina não jogará nesta rodada.