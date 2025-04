Governo investe quase R$ 1 milhão para pavimentação de estrada rural de Pinhalão

O Governo do Paraná investiu mais de R$ 1,5 bilhão desde 2019 na pavimentação de mais de 1.600 quilômetros de rodovias e vias rurais em todo o Estado. O objetivo das obras é melhorar a mobilidade de centenas de milhares de paranaenses e impulsionar o desenvolvimento econômico, especialmente em áreas antes acessíveis apenas por estradas de terra.

As intervenções contemplam desde estradas vicinais, que facilitam o escoamento da produção agrícola, até rodovias estaduais aguardadas por décadas para receber pavimentação. Além de contribuir com o transporte da produção rural, as melhorias viárias impactam positivamente a rotina de moradores ao facilitar o acesso a serviços públicos, como saúde, educação e segurança.

O programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas, conhecido como Estradas da Integração, é responsável por grande parte das obras. Coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, o programa já pavimentou 1.350 quilômetros em parceria com centenas de prefeituras. Foram investidos R$ 521 milhões, beneficiando diretamente cerca de 100 mil famílias que vivem em distritos rurais.

As estradas recebem pavimentação com pedras irregulares, blocos sextavados ou asfalto, dependendo das características locais. A estrutura reduz a poeira, controla a erosão e garante maior durabilidade das vias. O secretário Márcio Nunes destacou que estradas bem estruturadas ajudam a preservar o solo e a água, além de integrar regiões rurais e urbanas e fomentar o turismo.

No Norte Pioneiro, o município de Pinhalão é um exemplo dos impactos positivos. Com investimento de R$ 775 mil, estão sendo pavimentados 2,2 quilômetros de estrada que ligam a área urbana ao distrito da Lavrinha, onde se concentram lavouras de café. Mais de 100 famílias utilizam a via diariamente.

A obra também tem atraído investimentos. Uma empresa mineira do setor agrícola instalou uma filial no distrito da Lavrinha, aproveitando a nova infraestrutura para comercializar café da região. Produtores relatam que a pavimentação tornou o transporte mais ágil e reduziu o desgaste dos veículos, aumentando a competitividade da produção local.

Com os avanços, o Paraná fortalece sua infraestrutura rural e amplia as oportunidades para pequenos municípios.