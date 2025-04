Acidente com moto mata homem em Tomazina

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta tirou a vida de um homem de 33 anos no início da noite desta terça-feira (22) na rodovia PR-422 no trecho que passa pelo município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Tomazina envolvendo uma motocicleta e, segundo relatos de testemunhas, um caminhão.

O motociclista estaria saindo de uma estrada rural para acessar a rodovia quando foi atingido pelo outro veículo que seguia no sentido Wenceslau Braz a Tomazina. Conforme informou a PRE, o suposto caminhão não foi localizado no local não se sabe se porque fugiu ou porque não percebeu que atingiu a moto.

Com a violência do impacto, o motociclista teve ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido e foi encaminhado ao hospital de Tomazina, mas não resistiu e veio a óbito.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.