Equipes do Norte Pioneiro avançam na Série Bronze do Paranaense de Futsal

A primeira fase do Campeonato Paranaense de Futsal está agitando a região com disputas acirradas e vibrantes em diversas cidades. Com quatro equipes disputando a Série Bronze da competição, o Norte Pioneiro vem se destacando com o acúmulo de cinco vitórias até o momento. Entre os destaques estão as equipes de Santo Antônio da Platina e Andirá, que venceram a maioria das partidas disputadas até o momento.

Desde o início da competição, no final do mês de março, já foram realizadas três rodadas da competição, que são disputadas nos finais de semana. Até a última rodada, que foi realizada nos dias 12 e 13 deste mês, as equipes do Norte Pioneiro se destacaram entre as outras, conquistando um total de cinco vitórias, no geral.

Os destaques destas três rodadas vão para as equipes Platinense Futsal, de Santo Antônio da Platina, e para o Andirá Futsal, que venceram a maioria das partidas disputadas. A equipe do Platinense trouxe um resultado de duas vitórias consecutivas nas primeiras rodadas, uma de 4 a 0 em cima da equipe de Ibiporã e outra de 02 a 0 em cima de Cornélio Procópio. Na terceira rodada a invencibilidade foi interrompida, quando a equipe perdeu de 04 a 02 para o Andirá Futsal.

Platinense Futsal perdeu apenas uma partida das três disputadas. Foto: Divulgação

Já a equipe de Andirá não perdeu nenhuma das partidas disputadas até o momento. Na primeira rodada a equipe não jogou, mas estreou logo na segunda rodada vencendo o Barril Pro Tork, de Siqueira Campos, em um placar de 06 a 02. Na sequência, venceu o jogo contra o Platinense Futsal.

A equipe do Barril Pro Tork também jogou apenas dois jogos, o da estreia, onde venceu a equipe de Cornélio Procópio em um placar de 07 a 02 e a derrota para o Andirá Futsal na segunda rodada da competição. Na terceira rodada, a equipe não disputou nenhuma partida pelo campeonato.

Já a equipe de Cornélio Procópio tem tido o pior desempenho da região até o momento, já que perdeu todas as partidas disputadas. Na primeira rodada, perdeu de 07 a 02 para Siqueira Campos, enquanto na segunda, mesmo jogando em casa, perdeu de 02 a 0 para Santo Antônio da Platina. Na terceira rodada, outro placar avassalador resultou na derrota da equipe, que perdeu de 06 a 01 para a equipe de Ibiporã.

Contudo, a próxima rodada da competição será realizada neste final de semana, sendo que, no sábado (26), se enfrentam as equipes de Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos, e Andirá enfrentará a equipe de Ibiporã. Cornélio Procópio não participa desta rodada, mas jogará na 5ª rodada contra a equipe de Andirá, no dia 03 de maio.