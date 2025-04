Tomazina inicia Campanha do Agasalho para ajudar famílias vulneráveis no inverno

Com a chegada do frio, ações solidárias ganham ainda mais importância. Campanhas do agasalho, promovidas por prefeituras, igrejas, ONGs e grupos de voluntários, buscam arrecadar roupas de inverno e cobertores para ajudar quem enfrenta o frio sem a estrutura adequada. Em Tomazina, a Prefeitura deu início à sua Campanha do Agasalho, com o objetivo de arrecadar peças que tragam mais conforto e dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A ação está sendo organizada pela Secretaria de Assistência Social e conta com apoio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado (CREAS). Os moradores podem ajudar na campanha doando diversos itens para ajudar estas famílias, como agasalhos, cobertores, roupas de cama e acessórios como luvas, toucas e cachecóis.

“Doe agasalhos e cobertores. Ajude a aquecer o inverno das famílias ajudadas pela assistência social de Tomazina”, disse a prefeitura na publicação da campanha.

Os pontos de arrecadação já estão em funcionamento. Quem quiser doar pode levar os itens até a Secretaria de Assistência Social e CREAS, que fica na Rua do Banco do Brasil, ou até o CRAS, que agora está localizado no Bairro Alto I, ao lado do Posto de Saúde.

A campanha também tem um papel importante ao incentivar a solidariedade. Muitas pessoas aproveitam esse momento para ensinar crianças e jovens sobre a importância de ajudar o próximo e dividir o que têm. A expectativa é de que, com a ajuda da comunidade, muitas famílias possam enfrentar o inverno com mais segurança e dignidade.

As roupas doadas podem ser novas ou usadas, desde que estejam em boas condições de uso e possam garantir um inverno mais aconchegante para as famílias com condições mais limitadas. As peças também devem ser entregues limpas e prontas para a entrega. Com esta campanha, Tomazina reforça seu compromisso com os menos favorecidos e busca promover momentos de solidariedade e ajuda para quem realmente precisa.