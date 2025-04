Gestão Eduardo Pimentel é aprovada por 81% dos curitibanos

Os 100 dias da gestão do prefeito Eduardo Pimentel são aprovados por 81% da população de Curitiba. O levantamento foi divulgado, no dia 14 de abril, pelo Instituto Paraná Pesquisas. É a primeira pesquisa de avaliação da administração de Eduardo Pimentel, iniciada em janeiro.

“Estou muito feliz, agradeço a confiança dos curitibanos. Resultado de todo o trabalho que temos feito, nestes primeiros 100 dias. Vamos redobrar esse trabalho”, afirma Eduardo Pimentel.

Ainda, conforme os dados da Paraná Pesquisas, apenas 14,7% desaprovam a gestão e 4,3% não sabem ou não opinaram.

A altíssima aprovação de Eduardo Pimentel ocorre entre todos os perfis de cidadãos pesquisados pelo instituto, chegando a mais de 82% entre os curitibanos de 25 a 44 anos, a 83,3% entre pessoas com ensino médio e acima de 80% tanto entre a População Economicamente Ativa (PEA) como a denominada “não PEA”. O prefeito foi mais bem avaliado pelo público feminino, com 84,7% de aprovação (76,7% do masculino).

Para 63,1% dos curitibanos ouvidos na pesquisa, a administração de Eduardo Pimentel é boa ou ótima. Apenas 8,8%% consideram ruim ou péssimo.

Muito trabalho

Em 100 dias de gestão, Eduardo Pimentel fez pelo menos 153 entregas importantes para a população de Curitiba, o que equivale a 1,5 por dia.

“Ainda temos muito a fazer, eu tenho um plano de governo ambicioso e vou cumpri-lo, com o apoio e dedicação de toda a minha equipe”, salienta o prefeito.

Destaque para o programa Curitiba de Volta ao Centro, maior projeto de revitalização da história do coração da cidade, que engloba o Domingo no Centro; o Vale-Creche, recurso para garantir vaga na creche para famílias com renda de até 3 salários mínimos; o Vale-Qualificação, para capacitação de mais trabalhadores e as tarifas zero de ônibus para quem busca emprego no Sine municipal e meia tarifa de R$ 3 para toda a população aos domingos e feriados.

Eduardo Pimentel, atual prefeito da cidade de Curitiba. Foto: Divulgação

Eduardo Pimentel também entregou mais 100 casas para famílias em vulnerabilidade no Bairro Novo do Caximba e grandes obras de mobilidade, como a modernização da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã; a revitalização da Rua Emiliano Perneta; e trechos da grande obra de mobilidade do Novo Inter 2, como a requalificação das ruas 21 de Junho e Hayton da Silva Pereira, no Capão da Imbuia.

Outras obras importantes de combate a enchentes, como as de macrodrenagem no Rio Atuba e no Rio Mossunguê; e de integração com a Região Metropolitana, como do novo viaduto Curitiba-Pinhais, já tiveram início na gestão Eduardo Pimentel. Sem contar a assinatura do convênio entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná para a construção de duas trincheiras no entorno da Estação São Pedro, sob a Linha Verde, interligando por binário os bairros Xaxim e Capão Raso.

O prefeito ainda determinou a realização de concurso público para a carreira de guarda municipal, com 100 vagas já neste primeiro ano. Além disso, o Eduardo Pimentel lançou o programa Especialidades em Ação, que vai ampliar o acesso a consultas e exames especializados pelo SUS Curitibano, e o Plano Municipal de Enfrentamento da Dengue, com mutirões de combate ao mosquito Aedes aegypti e prevenção da doença por toda a cidade.