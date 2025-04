Primeira rodada da Copa Comerciários foi um sucesso em Pinhalão; segunda rodada começa hoje

Primeira rodada da competição contou com jogos avassaladores, que contou com placares como 8 a 0 e 11 a 1. Foto: Divulgação

Criada para fomentar o comércio local e motivar o desenvolvimento esportivo no município, a Primeira Copa Comerciários de Futsal em Pinhalão está sendo um sucesso. Com a primeira rodada finalizada na última sexta-feira (11), a cidade recebeu partidas acirradas e disputas vibrantes na última semana, e se prepara para a segunda rodada da competição, que começa nesta segunda-feira (14).

Após anos sem competições de futsal, esta está sendo a primeira vez que o município recebe disputas de futebol de salão, além de ser a primeira edição deste campeonato. Com 16 equipes formadas por comerciantes locais, a primeira rodada contou com disputas emocionantes, sendo que algumas chegaram a terminar com placares exuberantes, como 8 a 0 e 11 a 1.

População participou em peso da primeira rodada. Foto: Divulgação

Segundo o secretário de Esportes, Vitor Gaspar, a competição está sendo uma alavanca para o município, e bem recepcionada pela população.

“Os jogos estão trazendo muita felicidade e alegria para o município. Vemos que a população precisava de competições assim, e por ser uma programação noturna, vimos que grande parte da população está prestigiando as equipes e vindo em peso aos jogos. Fico extremamente feliz em ver o resultado e o impacto que esse campeonato tem gerado”, enfatizou Vitor.

PRIMEIRA RODADA

No jogo da estreia da competição, no dia 04 deste mês, jogaram as equipes do Mercado Machado, Dalizi Restaurante, Casa Nova e Agro Monteiro. Em suas estreias, a equipe do Mercado Machado venceu o Dalizi Restaurante em um placar de 5 a 4, enquanto a Casa Nova e o Agro Monteiro empataram em um placar de 5 a 5.

Já no dia 07, jogaram as equipes Morangos São Lourenço e Artesanatos São Benedito, com vitória da equipe do Artesanatos em um placar de 4 a 2, e as equipes Maraja Lanches e Star Tech, sendo que o Marajá8 Lanches venceu em um placar avassalador de 8 a 0.

No terceiro dia de competição, na última quarta-feira (09), disputaram as equipes Agro Baum e Posto Santo Antônio, sendo que a equipe do Posto venceu o Agro em um placar de 5 a 1. Já no segundo jogo do dia, o 3 Marias Supermercado venceu o Mercado Soardi em um placar de 3 a 1.

Encerrando a primeira rodada com grande estilo, o Agro Soardi goleou o Mercado do Paulinho em um placar de 11 a 1 (Agro Soardi com a camiseta parecida com a do Barcelona). Foto: Divulgação

Fechando a primeira rodada da Copa, na última sexta-feira (11), as equipes do Mercado do Paulinho, Agro Soardi, Posto 272 e Agro Forte foram as estrelas da noite. Nesta rodada, o Agro Soardi aplicou uma goleada em cima do Mercado do Paulinho, vencendo a partida em um placar de 11 a 1, enquanto o Agro Forte venceu o Posto 272 por 4 a 1.

SEGUNDA RODADA COMEÇA HOJE

Contudo, hoje começa a segunda rodada da competição. Nesta segunda-feira (14), às 19h45 as equipes do Dalizi Restaurante e Casa Nova se enfrentam, seguidas pelas equipes do Mercado Machado e Agro Monteiro, que entram em quadra às 20h00.

Para a próxima quarta-feira (16), a segunda rodada conta com disputas entre as equipes do Artesanatos São Benedito e Marajá Lanches, às 19h45, e São Lourenço enfrenta o Star Tech às 20h00.