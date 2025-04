De Pinhalão para Austrália: Estudante do Norte Pioneiro conta experiências do intercâmbio

O estudante Yuri de Souza Silva, de 17 anos, morador do distrito rural da Lavrinha, em Pinhalão, no Norte Pioneiro do Paraná, viveu uma transformação marcante em sua trajetória. Acostumado a dividir os estudos com o trabalho na lavoura de café e em obras com o pai, Yuri passou cinco meses na Austrália por meio do programa Ganhando o Mundo, promovido pelo Governo do Estado do Paraná.

Aluno do Colégio Estadual do Campo Rodolfo Inácio Pereira, Yuri foi um dos selecionados para participar do intercâmbio internacional que levou estudantes da rede estadual para instituições de ensino em países de língua inglesa. Ele estudou no Butler College, em Perth, na Costa Oeste australiana, com todas as despesas custeadas pelo Estado.

Durante o intercâmbio, o estudante aprimorou o inglês, conheceu novas culturas, provou comidas típicas de diferentes países e viu o mar pela primeira vez. Além disso, integrou o time de futebol da escola australiana, sendo escolhido capitão após apenas três partidas e conquistando dois títulos regionais. A integração por meio do esporte foi essencial para sua adaptação no país estrangeiro.

Para ser selecionado, Yuri intensificou os estudos e a participação em atividades extracurriculares. Entre os critérios do programa estão o desempenho escolar, atuação como aluno monitor e participação na plataforma de ensino de inglês Inglês Paraná. Sem celular próprio, o estudante frequentava o laboratório de informática da escola no contraturno para estudar.

O processo seletivo exigiu dedicação. Yuri abriu mão de momentos de lazer para manter o foco nos estudos. Entre a seleção final e o embarque, foram cerca de quatro meses de preparação. Ele enfrentou o desafio emocional da distância da família, mas encontrou apoio da escola anfitriã e da família australiana que o recebeu.

Yuri também teve a oportunidade de conhecer a fauna local, com destaque para animais como cobras, jacarés e cangurus, além de realizar viagens dentro da Austrália. A experiência contribuiu para o desenvolvimento de habilidades pessoais, como autonomia e comunicação, segundo relato do próprio estudante.

O programa Ganhando o Mundo já beneficiou mais de 2,5 mil alunos da rede estadual. A cada edição, ao menos um estudante de cada um dos 399 municípios do Paraná participa do intercâmbio. Em 2024, 1,2 mil vagas foram disponibilizadas. Para 2026, o número será ampliado para 2 mil vagas.

As inscrições para a próxima edição do programa estão abertas até 24 de abril no site oficial. Podem participar estudantes da 1ª série do Ensino Médio que tenham concluído o 9º ano na rede estadual em 2024, desde que cumpram os critérios do edital. O processo seletivo considera o desempenho acadêmico e a participação em programas educacionais.

As despesas com passagens, hospedagem, alimentação, materiais, seguros, vacinas, vistos e documentos são custeadas pelo Estado. Os alunos também recebem um auxílio mensal de R$ 800 durante o intercâmbio. Os países de destino incluem Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.