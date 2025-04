Acidente com moto deixa dois feridos em Tomazina

Um acidente de trânsito registrado no início da noite desta segunda-feira (07) envolvendo uma moto deixou duas pessoas feridas na rodovia PR-272 no trecho que passa pelo município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h45 e envolveu uma motocicleta Honda CB 250 Twister que transportava duas pessoas. Conforme os relatos colhidos no local, o motociclista transitava no trecho da rodovia que liga Tomazina a Siqueira Campos quando sofreu uma queda.

Um homem de 29 anos que conduzia a moto e uma jovem de 22 anos que estava na garupa tiveram ferimentos. Eles foram socorridos pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram encaminhados a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.