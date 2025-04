Homem é morto com tiros na cabeça em rua movimentada do Norte Pioneiro

Um homem foi executado com tiros na cabeça em plena luz do dia em uma rua movimentada da cidade de Cornélio Procópio. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (07) e a principal hipótese é de que a execução tenha sido motivada por vingança.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 16h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo com vítima. Diante do chamado, os agentes foram até a Rua Marechal Deodoro da Fonseca para averiguar a situação.

No local, os agentes se depararam com um homem caído ao chão com seu corpo envolto em uma poça de sangue com ferimentos causados por tiros na cabeça. A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou os primeiros socorros, mas foi constatado que o indivíduo de 38 anos havia entrado em óbito. O local do crime foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal).

Em contato com testemunhas, estas relataram que um indivíduo desembarcou de uma moto e realizou os disparos, fugindo em seguida não sendo possível anotar o número da placa. Com isso, foram iniciadas diligências e, em contato com outras testemunhas, foi informado a equipe que o crime teria sido encomendado pelo filho de um homem que foi morto pela vítima meses atrás e o atirador seria um morador do bairro Florêncio Rebolho.

Com base nessas informações, os policiais realizaram diligências no referido bairro e encontraram a moto estacionada em uma residência abandonada. No local, ainda foi localizado um automóvel com as roupas e capacete utilizados pelo atirador, além de uma pistola Glock calibre 9mm, o mesmo utilizado no homicídio, com kit rajada, carregadores e munições. Também foi localizado no veículo um título de eleitor e uma conta de luz em nome de um masculino, além do documento do veículo em nome de outro homem e um celular.

Frente aos fatos, o perito da Polícia Civil foi acionado para comparecer ao local e os objetos foram apreendidos. Ninguém foi preso.

O caso segue sendo investigado.