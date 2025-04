Estreia da Copa Comerciários agita Pinhalão e reúne centenas de pessoas no Ginásio Naim Nicolau

Estreia contou com as equipes Mercado Machado, Dalizi Restaurante, Casa Nova e Agro Monteiro. Foto: Divulgação

Na noite da última sexta-feira (04), o Ginásio de Esportes Naim Nicolau foi o palco da estreia da primeira edição da Copa Comerciários de Pinhalão, evento que atraiu centenas de pessoas em momentos de lazer, agitação e muita vibração. Com dois jogos durante a estreia, a população teve a oportunidade de ver disputas acirradas e cheias do espírito esportivo.

Desenvolvida e planejada afim de fomentar o comércio local através do desenvolvimento esportivo no município, a Copa é um evento que busca entreter toda a população com disputas de futsal protagonizadas pelo comércio local. Com 16 equipes no total, a competição promete agitar o município durante as próximas rodadas, que devem acontecer até o início do mês de maio.

Nos jogos da estreia, jogaram as equipes Mercado Machado, Dalizi Restaurante, Casa Nova e Agro Monteiro. Sendo as primeiras equipes a jogarem a Copa, o Mercado Machado venceu o Dalizi Restaurante em um placar de 5 a 4, enquanto a Casa Nova e o Agro Monteiro terminaram empatados, em um placar de 5 a 5.

Há anos não haviam competições de futsal no município, e, além disso, o fato de ser a primeira edição, fez com que a Copa Comerciários reunisse centenas de pessoas no ginásio, que torceram com orgulho para suas equipes.

“O evento atraiu centenas de pessoas, tendo em vista que não havia campeonato de futsal na cidade há anos, e também pelo fato de ser a primeira edição deste campeonato”, afirmou o Secretário de Esportes, Vitor Gaspar.

AJUDA DA POPULAÇÃO

Segundo Vitor, quando a ideia de realizar uma Copa voltada para fomentar o comércio local surgiu, a população gostou do projeto, tanto que durante a estreia, encheu as arquibancadas do ginásio.

“A população e os comerciantes aderiram a ideia e acharam super válido a primeira Copa Comerciários, indo em peso ao ginásio e prestigiando um grande espetáculo”, contou Vitor à reportagem da Folha.

Ainda em entrevista com a reportagem, Vitor reforçou que buscará novos meios e projetos para mudar o cenário do município na área esportiva, buscando proporcionar eventos cada vez mais atrativos para a população. “Reforço que hoje um dos meus maiores objetivos é dar novamente ao município sua identidade e esportiva e realizar grandes eventos através da pasta”, enfatizou o secretário.

Contudo, a Copa Comerciários está prevista para terminar no dia 7 de maio, mas a partir do segundo semestre deste ano uma nova competição deve começar no município, desta vez, de futebol de campo.