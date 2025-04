Polícia Militar prende homem embriagado dirigindo no centro de Tomazina

Na manhã da última quinta-feira (03), um homem foi preso na cidade de Tomazina, no Norte Pioneiro, por dirigir embriagado nas ruas do município. Além de estar alcoolizado, o indivíduo ainda não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A prisão aconteceu depois que a Polícia Militar foi acionada para atender denúncias de que um homem aparentava estar alcoolizado enquanto dirigia um Fita Uno, de cor cinza, pelas ruas da cidade. Ao chegar no local informado, na rua Avelino Antônio Vieira, no centro do município, a equipe identificou o veículo e realizou a abordagem.

Quando abordado, o condutor do automóvel apresentava fala desconexa e odor etílico, além de não portar documentação pessoal ou do veículo, além de não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Frente a situação, os policiais realizaram um teste de etilômetro, que confirmou a embriaguez.

Diante da situação, o motorista foi encaminhado ao hospital para a realização de laudo de lesão corporal e, posteriormente, à delegacia de Ibaiti para os procedimentos legais.

O veículo, em mau estado de conservação, foi apreendido e quatro notificações foram registradas. A ação reflete o trabalho da Polícia Militar no combate às infrações de trânsito e na garantia da segurança da população.