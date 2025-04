Homem tenta assaltar casa de idosa em Tomazina e acaba detido pela população

Um homem foi preso após invadir a casa de uma idosa para praticar um assalto. A ocorrência foi registrada no início da tarde da segunda-feira (31) em Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de roubo registrada em uma residência situada a Rua Moacyr Balthazar, no Centro. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o suspeito estava sendo contido por populares. Ele estava com uma telha na mão e apresentava sinais físicos causados pelos populares. Em contato com a vítima, esta relatou que o suspeito invadiu sua casa portando uma faca e realizando ameaças contra a moradora. Além disso, ele danificou diversos objetos antes de ser retirado do local pela vizinhança.

Frente aos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com a faca utilizada para praticar o crime.