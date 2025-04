Vereadores conseguem novo ônibus para a educação em Pinhalão

A cidade de Pinhalão acaba de dar mais um passo significativo em prol dos serviços prestados à comunidade com a aquisição de um novo ônibus escolar para auxiliar no transporte dos estudantes no município. O veículo, adquirido através de uma emenda destinada à cidade pelo deputado federal Toninho Wandscheer, está avaliado em mais de R$ 480 mil, e promete ser um reforço de grande importância para garantir mais segurança e conforto para os estudantes.

O veículo foi entregue ao município após um pedido conjunto entre cinco vereadores do município, sendo eles os vereadores Rene, Erminha, Flávio Decol e Edney, além do presidente da Câmara, Alexandre Cristiano, mais conhecido entre a comunidade como Tando, que, ao verem as necessidades do setor, recorreram ao deputado federal Toninho Wandscheer que, após analisar o pedido, destinou para a aquisição do veículo uma emenda de R$ 484 mil, visando atender à necessidade e as demandas do transporte escolar na cidade.

Em entrevista com a reportagem da Folha, Tando destacou a importância da parceria com o deputado federal para o município, que tem destinado diversas emendas para melhorias na cidade. “É um deputado que não mede esforços para o nosso município, por isso sempre o apoiamos”, destacou o presidente da Câmara.

“O Toninho Wandscheer é um deputado que vem olhando para nós há anos. Em seus dois mandatos consecutivos, e agora no começo do terceiro, ele já nos ajudou diversas vezes com emendas para diversas áreas do município, e na semana passada estivemos em Curitiba em busca de auxílio para a educação em mais um ano”, contou Tando.

Segundo as informações obtidas pela reportagem, o valor total da emenda destinada para a aquisição do ônibus foi de R$ 484 mil, e o deputado ainda anunciou que mais emendas estão por vir. “Ele afirmou que ainda existe uma emenda de R$ 4 milhões, para o recape asfáltico da estrada que liga Pinhalão ao distrito da Lavrinha”, disse o presidente da Câmara.

Contudo, com o investimento para a aquisição do novo ônibus e a promessa de novas emendas, Pinhalão continua avançando e o esforço dos vereadores demonstram seu compromisso em conseguir recursos para garantir mais qualidade de vida e atendimento público para os moradores.