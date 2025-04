Bolsonaro será recebido por Ratinho Junior em visita ao Paraná

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem viagem agendada ao Paraná nesta semana. Durante a visita, Bolsonaro tem almoço marcado com o governador Ratinho Junior no próximo sábado (05) no Palácio Iguaçu.

De acordo com as informações divulgadas pela revista Veja, o encontro ainda deve contar com a presença de prefeitos eleitos em 2024, como Tiago Amaral, de Londrina, e seu vice Junior Santos Rosa.

Ainda conforme as informações, o encontro deve ter importantes desdobramentos políticos, como o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Felipe Barros ao Senado. Outro ponto importante deve ser a aproximação do governador junto ao ex-presidente visando as eleições presidenciais de 2026.

Nos bastidores, o nome de Ratinho Junior circula como um dos mais fortes para representar a Direita no pleito do ano que vem caso a ilegibilidade de Bolsonaro seja mantida. Neste cenário, também aparecem nomes como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e de Minas Gerais, Romeu Zema.

Na semana passada, Ratinho falou sobre a possibilidade de disputar a presidência durante um encontro com outros governadores em São Paulo e destacou que, caso isso aconteça, o apoio de Bolsonaro é visto como positivo. “Tem uma liderança incontestável e obviamente é um apoio que soma muito”, disse o governador paranaense.

Além da capital paranaense, a agenda do ex-presidente ainda conta com uma visita a ExpoLondrina no fim de semana.