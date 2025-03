Pinhalão divulga detalhes sobre local, horário e exigências para a prova do PSS neste sábado

Na última segunda-feira (24), a prefeitura municipal de Pinhalão divulgou o edital de ensalamento do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para os cargos de enfermeiro, motorista, pedagogo, professor de língua estrangeira e técnico em higiene bucal. As provas serão realizadas no próximo sábado (29) a partir das 14h00 no Colégio Estadual Leonardo Francisco Nogueira.

De acordo com as informações contidas no edital, as provas requerem algumas exigências dos participantes. Entre os critérios exigidos pela organização do PSS é que todos os participantes cheguem com antecedência mínima de 30 minutos, trazendo consigo documentos oficiais com foto e os materiais necessários para realização da prova, que estão implicados no edital de divulgação do PSS, disponível no site oficial da prefeitura.

Segundo as informações do edital, as provas começarão às 14h00, e serão aplicadas no Colégio Estadual Leonardo Francisco Nogueira, que fica localizado na rua José Pereira dos Santos, no centro do município.