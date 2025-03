Tomazina tem vagas para oficinas gratuitas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Participar de atividades gratuitas disponibilizadas pelos serviços sociais pode ser uma oportunidade única para quem deseja adquirir conhecimentos ou simplesmente praticar algum exercício. Em Tomazina, essa oportunidade tem se tornado realidade com as oficinas gratuitas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que oferecem aulas de diferentes áreas para a população.

As atividades disponíveis no município são abertas para diversas faixas etárias, e abrangem desde aulas de costura e corte até aulas especializadas de ballet infantil. Contando com seis modalidades diferentes, as oficinas do Serviço de Convivência estão com matrículas abertas para toda a população, desde que atendam a alguns critérios estabelecidos pelo setor responsável.

Conforme publicado no site oficial da prefeitura, as matrículas estão abertas para as oficinas de corte e costura, ballet infantil, zumba kids e adulto, pilates da melhor idade e também para participar do SCFV, antigo PETI.

Apesar de serem abertas para a população, cada oficina possui seus critérios para as matrículas. Para participar da oficina de corte e costura, por exemplo, os participantes devem ter mais de 16 anos de idade, enquanto a oficina de ballet infantil está aberta apenas para crianças entre quatro e sete anos.

A oficina de zumba kids é aberta para crianças entre oito e 12 anos, enquanto a versão adulta da oficina está aberta para todos que tenham mais de 15 anos de idade. O pilates da melhor idade e para moradores das zonas rurais do município estão abertos para aqueles que tenham mais de 55 anos, enquanto para participar do SCFV, os interessados tem que ter entre seis e 15 anos de idade.

Portanto, aqueles que se interessarem em participar de alguma destas oficinas gratuitas em Tomazina, devem entrar em contato diretamente com o Centro de Referência de Assistência Social, responsável pelas matrículas através do WhatsApp no número (43) 3563-1180.