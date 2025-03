Motociclista morre após ser atingido por pássaro e cair em rodovia da região

Uma fatalidade tirou a vida de um jovem de 25 anos na última sexta-feira (21) em Tomazina, no Norte Pioneiro. Ele morreu após sofrer uma queda de moto.

De acordo com as informações apuradas pelo portal NP Diário, o acidente aconteceu na sexta-feira na rodovia PR-272 no trecho que liga os municípios de Siqueira Campos a Tomazina. A vítima conduzia uma motocicleta quando um pássaro teria atingido o capacete do motociclista que perdeu o controle e sofreu uma queda.

O rapaz chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital de Tomazina, sendo transferido para o Hospital Evangélico de Londrina devido a gravidade do seu quadro clínico, mas infelizmente não resistiu e morreu no hospital no sábado (22).

A morte do rapaz causou forte comoção entre amigos e familiares que lamentaram a perda precoce da vítima.