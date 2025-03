Homem é preso por tráfico de drogas em Tomazina

Um homem que estava com um mandado de prisão em aberto foi preso pela equipe da Polícia Militar no fim da tarde da última sexta-feira (21) no município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia informando que um homem que estava com um mandado de prisão em aberto estava na zona rural do município.

Diante da denúncia, os policiais realizaram diligências no endereço informado e encontraram o suspeito transitando em um automóvel VW/Gol em uma estrada rural. Ao ser realizada a abordagem, a equipe conferiu a identidade do suspeito sendo constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Frente aos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado a cadeia pública de Wenceslau Braz onde permanece a disposição da Justiça.