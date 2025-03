Motorista capota carro e é preso por dirigir embriagado

Um homem foi preso após se envolver em um acidente de trânsito. Ele capotou um veículo na rodovia PR-218 e os policiais constataram que ele estava embriagado. A situação aconteceu na noite do sábado (22) no trecho da rodovia que passa por Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h00 e envolveu um automóvel Honda Civic. Conforme os dados colhidos no local, o jovem de 21 anos conduzia o veículo sentido Nova Fátima quando, na altura do km 96, perdeu o controle da direção e capotou o veículo as margens da rodovia.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local prestando atendimento a ocorrência. O motorista não ficou ferido e foi submetido ao teste do etilômetro que apontou 0,47 mg/L de álcool no sangue.

Frente aos fatos, o motorista foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já o veículo foi liberado a familiares do jovem.