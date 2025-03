Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Tomazina

Na madrugada desta sexta-feira (21), a Polícia Militar prendeu um homem com mandado judicial por tráfico de drogas na cidade de Tomazina. A prisão foi efetuada na Estrada Rural do município, por volta das 05h30.

De acordo com as informações divulgadas oficialmente pela Polícia Militar, o indivíduo possuía um mandado judicial ativo pelo tráfico de drogas no município. Contudo, na madrugada desta sexta-feira, os policiais foram informados de que indivíduo estaria transitando na cidade com um Gol prata.

Frente às informações, os policiais realizaram um bloqueio na via informada e, após alguns momentos, o veículo descrito nas informações foi avistado pelos policiais e, consequentemente, abordado pela equipe.

Durante a abordagem, os policiais não encontraram nada de ilícito com o indivíduo, mas realizou sua prisão por conta do mandado em aberto. Frente a isso, o homem foi conduzido ao hospital para confecção do Auto de Lesão Corporal e posteriormente encaminhado ao DEPEN, na cidade de Wenceslau Braz, onde foi entregue para os procedimentos legais.