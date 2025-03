Mulher que estava desaparecida é encontrada morta em rodovia do Norte Pioneiro

O corpo de uma mulher de 37 anos que estava desaparecida foi encontrado na última sexta-feira (14) em uma rodovia do município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Arianne Vanessa de Almeida, fisioterapeuta que residia em Ribeirão do Pinhal. Em conversa com o pai da vítima, ele contou a reportagem que a filha foi vista pela última vez quando saiu de casa na madrugada da quarta-feira (12) e, desde então, não foi mais vista. Ainda segundo as informações, uma câmera de vigilância registrou as últimas imagens de Ariane na saída para Nova Fátima.

Já na tarde da última sexta-feira, a equipe da Policia Militar foi acionada pela equipe da Polícia Civil informando que o corpo de uma mulher havia sido localizado as margens da rodovia que liga Ribeirão Claro a Nova Fátima. No local, foi constatado se tratar do corpo de Arianne.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionada a equipe do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias da morte estão sendo investigadas.