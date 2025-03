Fisioterapeuta de Ribeirão do Pinhal está desaparecida há três dias; família pede ajuda para encontra-la

Arianne Vanessa de Almeida, de 37 anos de idade, fisioterapeuta e moradora da cidade de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná, está desaparecida há três dias e seus familiares procuram desesperadamente por informações de seu paradeiro. A reportagem da Folha conversou com o pai de Arianne, que informou saber que ela havia saído de casa na madrugada da última quarta-feira (12) e não foi mais vista.

De acordo com as informações de Ary de Almeida Neto, pai de Arianne, ela foi vista pela última vez em uma câmera de segurança que fica na saída da cidade, mas depois disto, não conseguiram encontrar mais informações, devido ao fato de que o local não possui mais câmeras e apresenta diversas opções de estradas.

“A saída da cidade tem entradas para sítios e entrada para a volta da cidade, além de que a pista também segue sentido à cidade de Nova Fátima, então nós conseguimos ver ela na câmera, mas depois não tivemos outras imagens para saber qual o sentido que ela foi”, contou o pai desesperado para encontrar sua filha. Câmera de segurança mostra Arianne pela última vez com roupas pretas e uma blusa de frio amarrada na cintura. Foto: Divulgação

Em entrevista com a reportagem da Folha, Ary contou que não fazem ideia dos motivos para ela ter saído de casa neste horário, muito menos algum motivo do seu desaparecimento. “Infelizmente nós não temos ideia de nenhum motivo que possa ter feito ela sair da forma que saiu”, contou.

Ary também contou à reportagem que Arianne sofre com depressão há anos, mas que não sabe se este pode ser um motivo para ela ter desaparecido. “Ela sofre com a depressão a cerca de 10 anos, mas ela faz tratamentos e nós não sabemos se isso pode ou não estar relacionado com o desaparecimento”, disse.

Segundo as descrições do pai, e confirmação das imagens da câmera de segurança, Arianne foi vista pela última vez com blusa e calça preta, além de um tênis vermelho, uma blusa de frio amarrada na cintura e também uma bolsa preta. Quaisquer informações podem ser encaminhadas para a Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal, através do telefone (43) 3551-1202, ou para o pai de Arianne, através do telefone (43) 98441-6560 ou pelo telefone (43) 9 9839-9735.