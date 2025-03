Pinhalão vai realizar “Noite das Mulheres” com palestras e cafés nesta sexta-feira

Na noite desta sexta-feira (14) o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade de Pinhalão realizará a “Noite das Mulheres”, um encontro que faz parte das atividades do Mês das Mulheres que será realizado em prol da saúde feminina e também contará com brindes para as participantes.

O evento será realizado nas dependências do Clube Aerp do município. Com início às 19h00, o evento contará com uma palestra sobre saúde feminina. Além da palestra, o encontro também contará com um Coffe Break para as participantes, além de brindes que serão distribuídos durante a noite.

Contudo, as ações voltadas para as mulheres não param por aí. Além da “Noite das Mulheres”, Pinhalão realizará testes rápidos e preventivos para as moradoras no próximo sábado (15), destacando a importância de as mulheres cuidarem de sua saúde e prevenir doenças.

Com estas ações, Pinhalão reforça a importância das atividades do Mês da Mulher, destacando a importância das mulheres para o desenvolvimento do município.