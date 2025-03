Pinhalão vai realizar a primeira Copa Comerciário de Futsal

Desenvolvida para fomentar o comércio local e instigar o desenvolvimento esportivo no município, a cidade de Pinhalão vai receber a primeira edição da Copa Comerciário de Futsal, um evento desenvolvido para entreter toda a população em disputas acirradas e jogos vibrantes. O início da competição já tem data prevista, mas detalhes ainda estão sendo acertados.

Após anos sem competições voltadas para o futsal, a cidade receberá a primeira Copa Comerciário, que marca não apenas o início de uma possível tradição municipal, mas também o reavivamento esportivo no município. “Já se fazem muitos anos que não temos campeonato de futsal aqui na cidade, e essa Copa vem para tentarmos ofertar o melhor para a população”, disse Vitor Gaspar, um dos responsáveis pela organização da Copa.

Segundo Vitor, o objetivo da Copa Comerciário é, além de fomentar o esporte, abrir novos campos para o comércio local, o que deve ampliar a fonte de renda e auxiliar na economia local. Ainda em entrevista com a reportagem, Vitor afirmou que o início da Copa está previsto para o início do mês de abril.

Nas redes sociais, a Secretaria de Esportes anunciou que na próxima segunda-feira (17), estará distribuindo as fichas de inscrição e apenas um representante de cada equipe poderá assinar a ata e retirar a leitura do regulamento. Para aqueles que tiverem interesse em participar ou precisarem de mais informações, podem entrar em contato com Vitor Gaspar através do telefone (43) 98403-7403.