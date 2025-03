Tomazina vai realizar a Primeira Feira da Mulher Empreendedora

Em celebração ao Mês da Mulher, a Secretaria da Mulher, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e apoio da prefeitura de Tomazina, realizará a Primeira Feira da Mulher Empreendedora, um evento voltado para destacar a incentivar o trabalho de mulheres que atuam em diferentes áreas do empreendedorismo.

Organizada pelas secretarias da Mulher e de Assistência Social, o evento acontecerá no dia 18 de março na Praça Central do município, com o objetivo de proporcionar um espaço para que empreendedoras locais possam apresentar e comercializar seus produtos, fortalecendo a economia local e incentivando o protagonismo feminino nos negócios.

O evento contará com a participação de mulheres que trabalham em diversos segmentos, como artesanato, alimentação, cosméticos, vestuário, decoração e outros produtos e serviços. Será uma oportunidade tanto para as expositoras ampliarem sua clientela quanto para os visitantes conhecerem e apoiarem o talento e o esforço das empreendedoras do município.

Além da exposição e venda de produtos, a feira busca incentivar o networking entre as participantes, possibilitando trocas de experiências e parcerias que possam fortalecer ainda mais o empreendedorismo feminino em Tomazina.

A 1ª Feira da Mulher Empreendedora é aberta ao público e promete movimentar a Praça Central com uma diversidade de produtos e iniciativas criativas. Para participar da feira como uma vendedora, as interessadas devem entrar em contato com a organização até a próxima sexta-feira (14).

As inscrições podem ser realizadas presencialmente, na Assistência Social, que fica localizada na rua do Banco do Brasil, ou virtualmente, através dos telefones WhatsApp (41) 99648-8189, (43) 99610-0840 ou (43) 99613-7410.

Contudo, a organização informa que a feira acontecerá entre as 09h00 e 12h00 da próxima terça-feira (18) na Praça Central do município, e estará aberta para toda a população, buscando ampliar as vendas e negócios para as mulheres empreendedoras do município.